Biblioteca Pública Arthur Vianna abrirá todos os sábados do mês de março

A partir deste sábado (9), a Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) ficará aberta para o público durante todo o mês de março apenas no sábado, a iniciativa é em alusão ao aniversário de 153 anos do espaço, comemorado no próximo dia 25 de março. O local fica localizado no 2° andar da Fundação Cultural do Pará (FCP), no Centur, em Belém.

Durante o ano, a Biblioteca Pública Arthur Vianna oferece, além do acesso ao extenso acervo de livros, diversas outras atividades, como exposições, palestras, cursos e oficinas educativas, proporcionando o incentivo à leitura, à cultura e ao conhecimento.

Reconhecida no estado como um espaço que possui um grande acervo com importantes obras literárias de escritores locais, promovendo o acesso à informação e ao conhecimento.

Serviço:

Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV)

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650, no bairro de Nazaré, em Belém.

Horário de segunda a sexta-feira: 9h às 18h

Abertura aos sábados do mês de março: 9h às 13h

Contatos: (91) 3202-0042 / cbpav@fcp.pa.gov.br

Foto: David Alves / Ag Pará