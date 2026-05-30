Bilheteria | Backrooms faz história e lidera o final de semana

O longa já está em cartaz nos cinemas brasileiros

Júlia Henn

Backrooms mal estreou e já é um sucesso de bilheteria inegável. Em seu primeiro dia em cartaz nos Estados Unidos, o filme já arrecadou US$ 38,4 milhões, com projeção de finalizar seu final de semana de estreia doméstico entre US$ 85 milhões e US$ 90 milhões.

Este valor já torna o filme de estreia de Kane Parsons a maior abertura da história para um filme da produtora A24, o quarto maior dia de abertura para um filme de terror, e o segundo maior dia de abertura do ano em 2026, perdendo apenas para Michael, que finalizou seu dia de estreia com US$ 40 milhões.

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Tudo sobre Backrooms: Um Não-Lugar

O filme adapta o universo criado por Kane Parsons, responsável pela série de vídeos The Backrooms, que já soma mais de 70 milhões de visualizações. Ele também é o diretor do longa, e – aos 20 anos de idade – o mais jovem da história da A24.

A trama está sendo mantida em segredo, mas a ideia central do conceito de Backrooms é a de um espaço paralelo, infinito, labiríntico e desconfortavelmente familiar, onde uma pessoa pode acidentalmente sair da realidade, atravessar os limites do mundo real como se fosse um personagem de videogame atravessando paredes, e acabar presa por lá.

Os vídeos de Parsons figuram entre os creepypastas (isto é, terror viral de internet) mais populares e aclamados de todos os tempos. Agora, ele transforma o projeto em longa-metragem com apoio da A24, produtora de Hereditário, Midsommar, A Bruxa e uma série de filmes de horror celebrados.

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O elenco de Backrooms é liderado por Chiwetel Ejiofor (12 Anos de Escravidão) e Renate Reinsve (Valor Sentimental). Também estrelam Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell.

Créditos da imagem: Backrooms | A24 (Reprodução)