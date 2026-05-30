Supergirl | Confira o balde de pipoca temático de Lobo

O filme chega aos cinemas brasileiros em 25 de junho

Foi divulgado um vídeo mostrando o balde de pipoca temático de Lobo, personagem de Supergirl interpretado por Jason Momoa, que será disponibilizado nas redes de cinema americanas AMC, Regal e Cinemark.

Tudo sobre Supergirl

Originalmente batizado de Supergirl: A Mulher do Amanhã, o filme da heroína agora se chama apenas Supergirl e será um épico sci-fi baseado na elogiada saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas HQs da DC, com a Supergirl não na Terra, mas sim viajando pelo espaço em busca de vingança e justiça – ou festas.

Krypto, o Supercão, também vai aparecer na produção. Na trama, a Supergirl se junta à jovem Ruthye Marie Knoll para encontrar o assassino do pai da menina, Krem.

Milly Alcock, que viveu a versão mais nova de Rhaenyra em A Casa do Dragão, interpreta a Supergirl. Eve Ridley (Problema dos 3 Corpos) será Ruthye e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) interpreta o temível Krem.

Continua depois da Publicidade

Craig Gillespie (Cruella) é o diretor e o roteiro fica por conta de Ana Nogueira, que havia sido contratada pela Warner inicialmente para escrever um filme da Supergirl estrelado por Sasha Calle, que viveu a personagem num mundo alternativo em The Flash.

Supergirl conta ainda com David Krumholtz e Emily Beecham como, respectivamente Zor-El e Alura In-Ze, pais da protagonista, e Jason Momoa, que viveu Aquaman no antigo universo da DC, agora no papel do mercenário Lobo.

O filme será o segundo da primeira leva de longas da nova versão do universo DC, que começou com Superman de James Gunn em 2025. A estreia ficou para 25 de junho de 2026.