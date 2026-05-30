Jack of Spades | Filme de Joel Coen estrelado por Josh O’Connor ganha data

Primeiras notícias sobre o filme surgiram em maio do ano passado
Jack of Spades, o segundo filme de Joel Coen como diretor solo após A Tragédia de Macbeth (2021), finalmente ganhou uma previsão de estreia.
Após o término das filmagens em Glasgow, na Escócia, ter sido noticiado em novembro, não houveram mais novidades sobre o longa, até agora. Leslie Manville, que integra o elenco da produção, falou ao Deadline:
“Tenho um filme com o Joel Coen saindo em breve que estou muito animada para ver. Tive momentos maravilhosos trabalhando com ele e com Frances McDormand, a esposa dele, que também é produtora do filme. O filme vai sair ainda este ano“, disse a atriz.
De acordo com o site World of Reel, a fala de Manville aponta para lançamento em um dos festivais do outono europeu e americano, como Veneza e Nova York, que acontecem entre setembro e outubro.
Pouco se sabe sobre o filme, além de que é um mistério gótico que se passa na Escócia de 1880, estrelando Josh O’Connor, Frances McDormand, Damien Lewis, além de Manville. O longa conta com roteiro e direção de Joel Coen.