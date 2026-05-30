Bilheteria | Sucesso do terror, Obsessão supera próprio custo em 125 vezes

O longa está atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros

O terror está em alta nos cinemas do mundo todo. Isto pode ser observado no sucesso de Backrooms, que teve o segundo maior dia de estreia do ano, apenas atrás de Michael, mas também nas conquistas de Obsessão.

O longa de Curry Barker ultrapassou uma arrecadação total de US$ 100 milhões ao redor do mundo, o que significa que sua bilheteria já é 125 vezes maior do que seu custo, que foi de US$ 750 mil.

Neste final de semana, o filme arrecadou US$ 22 milhões em bilheteria doméstica apenas na sexta-feira (29). Dados atualizados devem ser divulgados neste domingo (31).

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Tudo sobreObsessão

A história segue um jovem romântico que decide quebrar o misterioso One Wish Willow para conquistar a pessoa por quem é apaixonado. O desejo até se realiza, mas ele logo descobre que mexer com forças desconhecidas pode trazer consequências sombrias e perigosas.

O elenco conta com Michael Johnston, Inde Navarrette, Cooper Tomlinson, Megan Lawless e Andy Richter.

Obsessão foi aclamado no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), passou por festivais como o Fantastic Fest e venceu o Prêmio do Público em Sitges. No Rotten Tomatoes, o filme coleciona 97% de aprovação até o momento.