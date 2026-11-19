Aves passaram por acompanhamento intensivo, treinamento e dieta especializada no Jardim Zoobotânico da Amazônia antes de ganhar a liberdade

Duas corujas suindaras que passaram por processo de reabilitação foram devolvidas à natureza pelo Bosque Rodrigues Alves – Jardim Zoobotânico da Amazônia no fim da tarde de ontem, quarta-feira, 18 pela Prefeitura de Belém. Resgatadas ainda filhotes pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), as aves foram encaminhadas ao Bosque Rodrigues Alves, unidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), onde receberam acompanhamento intensivo de uma equipe multidisciplinar formada por médicos-veterinários, biólogos e tratadores.

Quando chegaram ao Bosque, as aves apresentavam plumagem pouco desenvolvida, não conseguiam voar, nem se empoleirar em galhos. Naquele momento, os temperamentos distintos chamaram a atenção dos técnicos, pois enquanto uma coruja era mais calma e amistosa, a outra era bastante agitada, chegando a bicar e avançar sobre os tratadores. Por isso, as corujas foram chamadas de Paola e Paulina, em referência às protagonistas gêmeas da novela mexicana “A Usurpadora”.

Na primeira etapa da reabilitação, as corujas passaram por adaptação alimentar, recebendo pequenos roedores com o auxílio de uma pinça. À medida que cresceram e desenvolveram as penas, foram transferidas para um recinto amplo, onde puderam exercitar o voo, aprender a empoleirar e ter contato com presas vivas.

Nas últimas semanas, o treinamento consolidou a agilidade, o instinto predatório e o comportamento naturalmente arisco de ambas, condições necessárias para a sobrevivência em vida livre.

De acordo com a médica veterinária e responsável técnica do Bosque Rodrigues Alves Larissa Tork, a soltura no próprio parque é segura e ecologicamente viável.

“Elas têm uma característica da espécie de se adaptar muito bem ao meio urbano. Caso venham a sair do bosque, vão seguir com seus hábitos normalmente na cidade, podendo até constituir ninhos fora da área do parque”, explica Larissa.

Atualmente, o Setor de Fauna do Bosque Rodrigues Alves cuida de outros animais, dentre os quais duas corujas caburés, os menores espécimes da região Norte. Com comportamentos diferentes, as corujinhas também ganharam apelidos: Ruth e Raquel, em homenagem às gêmeas da novela brasileira “Mulheres de Areia”.

Bosque preserva a natureza e conserva a fauna silvestre amazônica

Nos 15 hectares de floresta amazônica preservada do Bosque Rodrigues Alves, na avenida Almirante Barroso, entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentinas, no bairro do Marco, as corujas suindaras contam com ampla oferta alimentar, composta por insetos, pequenos roedores e até mesmo aves de pequeno porte.

Com hábitos noturnos, as aves popularmente chamadas de “rasga-mortalha” costumam se abrigar em copas de árvores e telhados de igrejas, e emitem um som estridente durante o voo, que serve para demarcar território de caça na natureza, onde desempenham papel fundamental para o equilíbrio ecológico urbano.

A operação de soltura reforça a atuação estratégica do Bosque Rodrigues Alves na conservação da fauna silvestre. Além de cuidar dos animais residentes, o parque recebe aves, mamíferos e répteis oriundos de resgates, apreensões, entregas voluntárias ao BPA e parcerias com prefeituras de outros municípios.

Após o atendimento emergencial e a estabilização clínica, cada espécime passa por avaliação individual. Animais que mantêm seus instintos naturais preservados retornam ao habitat, enquanto indivíduos com sequelas graves ou excessiva mudança comportamental devido ao contato com humanos, permanecem sob os cuidados do Bosque, integrando ações de educação ambiental.

Fonte: Agência Belém/Imagens: Paula Lourinho