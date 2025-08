Botafogo perde invencibilidade de um ano como mandante no Brasileirão

Equipe carioca foi superada pelo Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo (3), em jogo válido pela 18ª rodada da competição

Victor Fardin, da CNN

O Botafogo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo (3), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. O resultado marcou a primeira derrota do time carioca como mandante no torneio após mais de um ano.

Atual vencedor do Campeonato Brasileiro, o Glorioso estava invicto no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, há 16 partidas consecutivas. No período, foram nove vitórias e sete empates.

O último revés do Botafogo havia sido justamente contra o Cruzeiro, no dia 27 de julho de 2024. No confronto válido pela 20ª rodada do Brasileirão do ano passado, a Raposa surpreendeu os cariocas fora de casa e venceu por 3 a 0. Álvaro Barreal, Lautaro Díaz e William balançaram as redes para os mineiros.

Com o resultado, o Glorioso estacionou na sétima posição, em uma campanha de sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Na próxima rodada, o clube alvinegro enfrentará o Fortaleza, como visitante. O confronto ocorrerá no próximo sábado (9), às 20h30 (de Brasília), no Castelão.

Rodrigo Ferreira/Cruzeiro