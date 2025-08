Corinthians vive jejum na Arena pelo Brasileirão e tem aproveitamento ruim

Última vitória do Timão em casa pelo campeonato foi há quase três meses

Luccas Oliveira, da CNN

Com o empate arrancado nos acréscimos contra o Fortaleza, neste domingo (3), o Corinthians viu aumentar um jejum incômodo em seu estádio, a Neo Química Arena, pelo Brasileirão.

A última vitória do Timão em casa no campeonato foi em 18 de maio, há quase três meses, quando bateu o Santos. De lá para cá, teve três empates (Vitória, Cruzeiro e Fortaleza) e uma derrota (Red Bull Bragantino).

Contando todo o Brasileirão até aqui, o Corinthians venceu quatro partidas das nove disputadas em seu estádio. Assim, tem um aproveitamento de apenas 55,5% como mandante.

Corinthians na Neo Química Arena pelo Brasileirão 2025

9 jogos

4 vitórias

3 empates

2 derrotas

Aproveitamento de 55,5%

A título de comparação, o Timão encerrou a edição anterior do campeonato, em 2024, com 66,6% de aproveitamento na Neo Química Arena — 10 vitórias, oito empates e apenas uma derrota.

Ou seja, em nove jogos de 2025, o time paulista já perdeu mais em casa do que nos 19 do ano anterior, quando se dividiu entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana até o fim da temporada.

No momento desta publicação, o Corinthians estava na 11ª posição da tabela, com 22 pontos, 15 deles conquistados na Neo Química Arena.

Alexandre Schneider/Getty Images