BPC: Governo desconhece deficiência de 1 milhão de beneficiários

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo Lula (PT) desconhece a deficiência de aproximadamente 1 milhão de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O governo federal propôs um pacote fiscal para cortar gastos com o auxílio, que é concedido a idosos de idade igual ou superior a 65 anos que não tiveram condições de contribuir para se aposentar ou para pessoas com deficiência de qualquer idade que são incapazes de trabalhar e com renda por pessoa do grupo familiar igual ou menor que 25% do salário-mínimo.

Durante apresentação do pacote fiscal, o ministro afirmou que o BPC é pago a 3 milhões de brasileiros que são deficientes. Destes, há 1 milhão que não tem informado o código de deficiência. Segundo Rui Costa, 500 mil pessoas não são inscritas no Cadastro Único.

– Se o programa é para deficientes, você precisa saber a deficiência da pessoa. Nós estamos chamando todos até dezembro para se cadastrarem, e os valores serão bloqueados se não comparecerem para o cadastramento – falou.

O valor do BPC é de um salário mínimo: R$ 1.412. As informações são do Poder360.

Fonte: Pleno News/ Foto: Wagner Lopes/Ascom CC