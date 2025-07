Brasil tem oportunidade histórica de liderar agenda climática global a partir da Amazônia, afirma Helder Barbalho no Expert XP 2025

O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou ontem, sexta-feira, 25, em São Paulo (SP), que a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) em Belém, em novembro, é uma chance inédita de o Brasil assumir a liderança da agenda ambiental global a partir da Amazônia. A declaração foi feita durante o Expert XP 2025, um dos maiores fóruns de investimentos e sustentabilidade da América Latina, promovido pela XP Inc. “Eu tenho absoluta convicção de que sediar o maior evento climático do mundo, na Amazônia, é a grande oportunidade que o Brasil possui para liderar essa agenda”, disse.

Em sua participação no painel “COP30 e o protagonismo do Brasil na agenda ambiental”, mediado pelo diretor institucional da XP, Rafael Furlanetti, o governador Helder Barbalho destacou que o simbolismo de sediar a conferência na Amazônia representa um chamado ao planeta para a responsabilidade com o futuro e a chance de transformar ativos florestais em novas oportunidades econômicas sustentáveis. “Queremos muito discutir e ver a floresta como um tema central, para que floresta viva possa valer mais do que floresta morta. A COP30 precisa apontar caminhos de valorização da biodiversidade com inovação, bioeconomia e preservação.”

O governador defendeu que a conferência reflita sobre os impactos concretos da crise climática na vida cotidiana e inclua a sociedade no centro das decisões. “O que a COP decidir vai impactar a vida de cada cidadão e de cada cidadã. Ela afeta a economia, a geopolítica, as instituições, mas, acima de tudo, impacta o cotidiano de todos nós.” Ele também reforçou o papel da iniciativa privada como agente decisivo na transição para uma economia verde, sobretudo em um contexto de tensões geopolíticas e ausência de compromissos mais ambiciosos de alguns países. “Se a geopolítica gera estresse, o setor privado tem se posicionado de forma cada vez mais relevante. A conciliação entre atividade econômica e sustentabilidade ambiental já é uma exigência presente em diversos setores. A integridade ambiental está colocada nas decisões empresariais.”

VALORIZAÇÃO

Helder Barbalho citou projetos em curso no Pará como exemplos de soluções sustentáveis em escala e afirmou que “a revitalização de áreas degradadas pode, sim, ser um bom investimento. Estamos mostrando isso na prática. O mercado já valoriza quem preserva, e nós apresentamos estratégias para que a floresta seja parte da solução.”

O governador reiterou que o Pará aposta no mercado de carbono como uma nova commodity global e defendeu que a COP30 seja um marco para posicionar a Amazônia como base de uma nova economia verde. Entre as propostas, destacou o primeiro centro de bioeconomia da Amazônia como legado do evento. “Queremos fechar como legado da COP o primeiro centro de bioeconomia da Amazônia, com uma lógica semelhante ao que foi feito no Vale do Silício. Que a gente possa ter o Vale de Biotecnologia da Amazônia, para transformar as riquezas da floresta em inovação.”

Ambientalista e ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore confirma presença na COP30

O Expert XP 2025 também conta com a participação de personalidades internacionais, como o ex-vice-presidente dos Estados Unidos e ativista climático Al Gore. Ele confirmou presença na COP30 ao cumprimentar o governador Helder Barbalho. Ambientalista de referência global, Al Gore destacou o simbolismo de o Brasil sediar a conferência, três décadas após a histórica Eco-92, afirmando que o encontro em Belém será central para reforçar compromissos internacionais.

Segundo ele, “a realização da COP30 no Brasil é um momento de círculo completo, voltando à nação que iniciou todo esse processo há 33 anos. Agora, temos uma nova oportunidade de renovar o compromisso global com o enfrentamento da crise climática”, afirmou. Ele elogiou o Brasil como referência em energia limpa e reforçou o chamado à ação. “A COP30 é uma grande oportunidade para o mundo voltar a focar em como podemos resolver a crise climática. O Brasil é um modelo. É isso que o mundo precisa fazer.”

Al Gore também alertou para o agravamento dos eventos climáticos extremos em todo o mundo. “Estamos vendo secas, enchentes, incêndios e mudanças nas correntes oceânicas e de vento em escala global. É como se, todas as noites, os telejornais trouxessem uma caminhada pela natureza através do Livro do Apocalipse”, concluiu.

Fonte e imagem: Agência Pará de Notícias