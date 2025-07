Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado de R$ 42 milhões

A sorte pode bater à porta de algum brasileiro neste sábado (27). A Caixa Econômica Federal realiza hoje o sorteio do concurso 2.893 da Mega-Sena, com prêmio acumulado de R$ 42 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. A transmissão será feita ao vivo pelos canais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como apostar

Quem quiser tentar a sorte ainda pode fazer sua aposta até as 19h (horário de Brasília) deste sábado. É possível jogar nas casas lotéricas credenciadas, em qualquer cidade do país, ou de forma online, pelo site ou aplicativo da Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Como funciona o prêmio

Se ninguém acertar as seis dezenas, o valor acumula para o próximo sorteio. Além da faixa principal, a Mega-Sena também premia quem acertar quatro (quadra) ou cinco números (quina).

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do país, conhecida pelos prêmios milionários e pelas boladas que transformam a vida dos sortudos ganhadores

Imagem: Shutterstock/Saulo Ferreira Angelo