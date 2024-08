Canaã dos Carajás: quatro comunidades são contempladas com projeto de incentivo à leitura

A frase “O importante é motivar a criança para leitura, para a aventura de ler” eternizada pelo cartunista Ziraldo, criador do personagem “O Menino Maluquinho”, relaciona-se diretamente com o projeto de incentivo à leitura da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (CCCC), no sudeste do estado. Implantado pelo espaço no primeiro semestre deste ano, o “Delivery do Conhecimento – Árvore do Livro” realiza a instalação de livros em comunidades rurais de Canaã dos Carajás, com o objetivo de estimular a leitura.

Nos dias 5 e 6 deste mês (segunda e terça-feira), as Escolas Juscelino Kubitschek e Adelaide Molinari, a Associação dos Trabalhadores Rurais da Agrovila Nova Jerusalém (Atranj) e a Associação das Famílias Sem Moradia Própria de Canaã dos Carajás (Afamoprocan) receberão o “Delivery do Conhecimento – Árvore do Livro”.

Lançado em 26 de abril em comemoração ao Dia do Livro, o projeto abrange uma biblioteca itinerante em formato de árvore, com vistas a desenvolver atividades de livro e leitura e democratizar o acesso à cultura para comunidades da região.

PROJETO NAS COMUNIDADES

Dia 5, às 9 horas, na Associação dos Trabalhadores Rurais da Agrovila Nova Jerusalém (Atranj), e às 15h30, na Escola Juscelino Kubitschek.

Dia 6, às 9 horas, na Associação das Famílias Sem Moradia Própria de Canaã dos Carajás (Afamoprocan), e às 15h30, na Escola Adelaide Molinari.

Interessados em mais informações sobre a programação podem entrar em contato no número (94) 99160-8186. A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás é um espaço do Instituto Cultural Vale no Pará, com localização na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Imagem: Divulgação