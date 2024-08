Mangal tem apresentação de corujas e atividade infantil gratuita neste domingo

As férias escolares acabaram, mas a diversão continua no Mangal das Garças, em Belém. O Parque Zoobotânico permanece com as programações infantis gratuitas, que ocorrem aos domingos no local. Para abrir a temporada do mês de agosto, hoje domingo (4), haverá edições do projeto ‘Momento Ecozoo’, que permite o conhecimento de perto das corujas que vivem no Parque, e, também, terá nova edição do projeto ‘Ecoarte’, com uma oficina de bolhas de sabão. As atividades iniciam às 9h30.

O Mangal das Garças é uma ótima opção de passeio em família, pois além de ter entrada gratuita, o local oferece programações infantis gratuitas todos os domingos. Neste domingo, 4 de agosto, em comemoração ao dia das corujas, as crianças terão a oportunidade de conhecer de perto 5 corujas que vivem no Parque.

A programação é parte do Projeto Momento Ecozoo, no qual a equipe técnica do Mangal informa e demonstra ao público curiosidades sobre os animais, tais como a rotina e alimentação. A atividade irá iniciar às 9h30, no Recanto da Margem, localizado próximo à reserva José Márcio Ayres (borboletário), onde as crianças e os visitantes poderão tirar todas as dúvidas sobre as aves, e garantir um registro fotográfico ao lado das rapinantes.

ECOARTE

Às 10h, a programação continua com o Projeto Ecoarte, que terá a turma do Clube da Animação realizando uma verdadeira “Festa das Bolhas”, durante uma oficina de bolhas de sabão, que promete muita diversão para os pequeninos. O ‘Ecoarte’ tem como objetivo fomentar o desenvolvimento, a sociabilidade bem como a educação ambiental das crianças, de maneira leve, divertida e criativa.

Os projetos ‘Momento Ecozoo’ e ‘Ecoarte’ são uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e da Organização Social Pará 2000, que administra o Mangal das Garças.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças é aberto ao público de terça à domingo, das 8h às 18h, com uma programação diária gratuita, que oportuniza uma experiência única de proximidade com a natureza. Confira:

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA

08h30 – Alimentação das iguanas

09h – Apresentação mini rapinantes (de terça a sexta-feira)

10h – Soltura de borboletas

10h30 – Alimentação das tartarugas no lago

11h – Alimentação das garças

11h15 – Voo do gavião Alba

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio das corujas (de terça a sexta-feira)

17h30 – Alimentação das garças

O Parque conta, ainda, com os seguintes espaços de visitação monitorada: Reserva José Márcio Ayres (Borboletário), Farol e o Museu da Navegação, cujos ingressos devem ser adquiridos na bilheteria, pelo valor de R$ 7,00 cada.

Serviço

Programação Infantil Gratuita no Mangal – 4 de agosto de 2024

9h30 – ‘Momento EcoZoo’, com a apresentação das Corujas do Parque

10h – ‘Ecoarte’, com o Clube da Animação e oficina de bolhas de sabão

Imagem: Marcelo Souza /Agência Pará de Notícias