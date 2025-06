Câncer nos rins mata o jornalista e cronista esportivo Gilson Farias

Com carreira consolidada no rádio e televisão, tendo passado pela TV Liberal e TV RBA, além de ter ficado conhecido pelas narrações da procissão do Círio de Nazaré e na crônica esportiva, o Jornalista Gilson Farias, que estava prestes a completar 67 anos, faleceu na noite de ontem, quarta-feira, 18. O comunicado da morte do profissional de imprensa foi feito pela família, por meio das redes sociais.

Gilson Farias lutava há tempos contra um câncer nos rins. Nas últimas semanas, já em estado muito crítico, estava internado em um hospital particular. Uma campanha foi feita para arrecadação de sangue que lhe ajudaria no tratamento, mas ele não resistiu.

O corpo de Gilson Farias é velado em uma capela mortuária localizada na Travessa Lomas Valentinas, entre avenidas Romulo Maiorana e Duque de Caxias. Dali sairá o cortejo para o sepultamento em um cemitério da Grande Belém, na tarde desta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Chisti.

O Grupo Marajoara de Comunicação se solidariza com familiares e amigos e lamenta a perda que deixa mais uma lacuna no rádio e na televisão, onde Gilson exerceu inclusive cargos de chefia, como gerente de jornalismo.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais