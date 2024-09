Candidato a prefeito de Santo Antônio do Tauá sofre tentativa de homicídio

Rodrigo Amorim, presidente do Diretório Municipal do MDB e candidato a prefeito de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Estado, sofreu um atentado a bala na noite desta terça-feira, 17, naquela cidade do nordeste paraense, região metropolitana de Belém. As suspeitas são de um crime político, haja vista que a vitima, que saiu ilesa, está na frente nas pesquisas para ser eleito prefeito da cidade.

Foi este o segundo caso de tentativa de homicídio naquela região. Pela manhã, uma quadrilha, composta por quatro homens, tentou matar a bala o prefeito de Vigia de Nazaré, na mesma região, Job Xavier Palheta Jr. Ele é candidato à reeleição e saiu ileso. Ninguém saiu ferido. Quatro homens foram identificados pela polícia, um foi preso, um morreu ao reagir com a Polícia e outros dois seguem foragidos.

No caso desta noite, em Santo Antônio do Tauá, Rodrigo Amorim que também é empresário, foi alvo de vários tiros, felizmente, sem ser atingido. Seu carro está com marcas dos projéteis disparados contra sua pessoa.

A situação é tensa na cidade de Santo Antônio do Tauá. A polícia está nas ruas em busca dos envolvidos. PM e Polícia Civil fazem diligências.

Ao longo deste ano, Rodrigo Amorim fez várias denúncias ao Ministério Público do Estado do Pará sobre desmandos na cidade, envolvendo executivo e legislativo municipais. Ele também está muito à frente de seus três concorrentes.

Os fatos devem ser esclarecidos ao longo das investigações, mas o candidato diz que as balas não lhe farão recuar, apesar de recear por sua integridade física.

Imagem: Divulgação