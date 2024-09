Um dos suspeitos da tentativa de homicídio contra o prefeito de Vigia é morto em tiroteio com a Polícia

O prefeito Job Xavier Palheta Junior, de Vigia de Nazaré, município localizado a 100 quilômetros de Belém, no nordeste paraense, microrregião do Salgado, foi alvo de um atentado a bala no final da manhã desta terça-feira, 17, no centro da cidade. O fato já é investigado pela Delegacia Geral da Polícia Civil, por ordem do chefe de Polícia Valter Rezende.

Segundo as informações, uma pessoa foi vista correndo logo depois dos disparos contra o prefeito e sua comitiva, que chegavam em uma residência, na Rua das Flores, para um compromisso político, haja vista que Job Palheta é candidato à reeleição.

Três suspeitos foram identificados pela Polícia, e um deles, foi despachado a bala ao reagir à voz de prisão. Os criminosos já identificados são Antônio Marques da Costa Chaves Filho, conhecido pelo apelido ‘Nico’, Luan Monteiro Santiago e Pedro Henrique Ribeiro. Eles ocupavam duas motocicletas no momento do crime. A partir das buscas, ‘Nico’ foi localizado e preso e Pedro Henrique chegou a fugir, iniciando uma perseguição policial. Ele chegou a trocar tiros com a guarnição e foi atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O inquérito já aberto investiga o caso como “tentativa de homicídio”.

Job Palheta integra a coligação “União para continuar” e busca a reeleição. Em função do atentado a bala, sua agenda de compromissos para esta terça-feira foi cancelada.

Ainda segundo as informações, o prefeito de Vigia de Nazaré se fazia acompanhar da esposa. Ela entrou antes no imóvel e começaram os disparos. Ao menos seis tiros foram dados na direção de Job Palheta.

“Job Jr., por redes sociais, acalmou a população e disse que está tranquilo, ‘embora tenha sido surpreendido por um ato de violência que jamais imaginamos acontecer em Vigia. Somos contra qualquer violência; sou um homem de paz, e nossa campanha é desprovida de qualquer ação dessa natureza”, afirmou.

Imagens: Reprodução