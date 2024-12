Carla Zambelli tem mandato cassado pelo TRE de São Paulo

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) formou maioria, nesta sexta-feira (13), para cassar o mandato e deixar a deputada Carla Zambelli (PL-SP) inelegível por divulgar informações falsas sobre as eleições de 2022.

Iniciado por uma ação da também deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP, ala radical da esquerda), o caso tem quatro votos contra a parlamentar.

A corte é composta por sete juízes.

O julgamento foi interrompido por um pedido de vista da juíza Maria Cláudia Bedotti.

Com a decisão, a parlamentar pode ficar inelegível até 2030.

Ela ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O julgamento surgiu de publicações feitas nas redes sociais por Zambelli com ataques ao sistema eleitoral e aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao votar a favor da condenação, o desembargador Encinas Mafré citou “abuso da liberdade de expressão e ato de evidente má-fé”, e comentou sobre uma publicação que a deputada teria feito em 2022 em que divulgava que urnas eletrônicas na cidade de Itapeva, no interior de São Paulo, teriam sido manipuladas.

Imagem: Reprodução