Remo na Sapucaí: Grande Rio homenageia o Leão Azul no Carnaval 2025

O Remo divulgou um vídeo da homenagem que a Grande Rio fará no Carnaval 2025, com o Pará como tema central. O futebol, paixão paraense, estará presente na passarela do samba.

A Grande Rio levará a força da pororoca e a magia dos curimbós para a Sapucaí, exaltando as belezas naturais do Pará.

O Clube do Remo anunciou a venda da camisa especial para o Carnaval, produzida em parceria com a Grande Rio. A renda será destinada às modalidades olímpicas do Leão. As camisas estão custando R$ 60,00 reais cada.

Fotos Reprodução Rede Sociais