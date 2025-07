Carreta da aparelhagem Crocodilo sai da pista após falha mecânica no Maranhão

Um susto marcou a viagem da aparelhagem Crocodilo rumo a um show no interior do Maranhão, nesta sexta-feira (11). A carreta que transportava os equipamentos saiu da pista e parou em uma área de vegetação às margens da estrada, no município de Turiaçu, após uma falha mecânica.

De acordo com nota oficial publicada nas redes sociais, o motorista percebeu o problema a tempo e conseguiu levar o veículo com segurança até uma área de escape, evitando um acidente grave. Apesar do susto, ninguém se feriu e apenas danos materiais foram registrados.

A assessoria da aparelhagem garantiu que o show na cidade será mantido. A equipe ainda deve divulgar mais informações sobre o incidente nas próximas horas.

Imagem: Reprodução Redes Sociais