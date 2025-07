Mosca de banheiro causa lesão no olho de influenciadora e alerta para risco à saúde ocular

A criadora de conteúdo Larissa Santos viralizou nas redes sociais após passar por uma situação inusitada e preocupante: uma mosca-de-banheiro entrou em seu olho e causou uma infecção chamada quemose ocular. O caso ganhou repercussão no TikTok, acumulando mais de 11 milhões de visualizações.

Segundo Larissa, tudo aconteceu enquanto ela gravava um stories e entrou no banheiro. Nesse momento, o inseto voou em direção ao seu rosto, atingindo diretamente o olho. Logo após o contato, ela sentiu ardência e notou um forte inchaço na parte interna do globo ocular.

Com a ajuda do noivo, Larissa procurou atendimento médico e recebeu o diagnóstico de quemose ocular uma inflamação que causa inchaço na conjuntiva, a parte branca do olho, deixando o local avermelhado, sensível e com aparência gelatinosa.

O tratamento envolveu o uso de pomada antibiótica e colírio. Em apenas um dia, ela já começou a sentir alívio, mas relatou que o susto com o inseto vai demorar a passar. Em vídeo, a jovem mostra como o olho ficou, chamando atenção para os riscos de ignorar a presença desses insetos em ambientes úmidos, como banheiros.

O que é quemose ocular?

A quemose é um edema da conjuntiva ocular, podendo ser causada por alergias, infecções, traumas ou até doenças mais sérias. O tratamento deve sempre ser orientado por um oftalmologista e pode incluir colírios, pomadas e compressas frias.

O caso serve de alerta: insetos aparentemente inofensivos podem causar sérios problemas de saúde, e qualquer desconforto nos olhos deve ser avaliado o quanto antes por um especialista.

Imagem: Reprodução