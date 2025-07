Detran-PA abre vagas para programadores com salário de mais de R$ 4 mil em Belém

O Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 02/2025, oferecendo seis vagas temporárias para programador com formação técnica de nível médio. O salário é de R$ 4.047,88, para uma jornada de 30 horas semanais, com atuação na sede do órgão, em Belém.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, nos dias 14 e 15 de julho, pelo site da Sipros. Das vagas, cinco são de ampla concorrência e uma é destinada a pessoas com deficiência (PCD).

A seleção será dividida em três etapas: inscrição online, análise documental e curricular (eliminatória e classificatória) e entrevista presencial. Não podem participar candidatos que tenham vínculo com a administração pública ou parentesco de até terceiro grau com membros da comissão organizadora.

A iniciativa busca fortalecer a equipe de desenvolvimento tecnológico do Detran-PA, acompanhando a crescente demanda por serviços digitais.

📌 Cronograma do PSS:

Publicação do edital: 8 de julho

Inscrições: 14 e 15 de julho

Análise curricular: 17 e 18 de julho

Resultado preliminar: 21 de julho

Recursos: 23 de julho

Resultado final da análise: 29 de julho

Entrevistas: 31 de julho

Resultado final: 4 de agosto

Imagem: Agência Pará