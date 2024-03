Casa da Cultura de Canaã dos Carajás participa do movimento “21 Dias contra o Racismo”

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás sediará o evento “BlackTalks – Educação Antirracista” nos dias 13 e 14 de março (quarta e quinta-feira). A ação reunirá estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), profissionais da imprensa, professores e alunos dos últimos anos do ensino médio para discutir o racismo estrutural reforçado pela própria mídia.

Em parceria com o curso de Jornalismo, o objetivo é trabalhar a formação de profissionais antirracistas e leitores críticos. Palestras, rodas de conversa, cineclube para estudantes com a temática antirracista, oficina de make e tranças e noite cultural fazem parte da programação.

Neste ano, o curso de Jornalismo formou parceria com o Instituto de Assessoria, Promoção, Educação e Defesa da Negritude Afro-brasileira e da Diversidade Sexual e Gênero (AFROGEN) para desenvolver ações junto a estudantes do ensino público, professores e professoras, além da comunidade de Canaã dos Carajás.

Interessados em participar do evento e que desejam mais informações podem entrar em contato no número (94) 99160-8186. As atividades serão desenvolvidas no auditório e pátio da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás localizada na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Confira a programação

Dia 13 de março (Quarta-feira)

14h às 18h: Rodas de conversa e cineclube para alunos do ensino fundamental da cidade

19h: Evento – Racismo é uma Questão de Educação – encontro com professores

Dia 14 de março (Quinta-feira)

14h às 18h: Rodas de conversa e cineclube para alunos do ensino médio

17h30: Oficina de make e tranças

19h: Noite Cultural – Inauguração da exposição com as produções oriundas das rodas e apresentação musical, poetas e grupos de dança

Ilustração: Ascom/Casa da Cultura