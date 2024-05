Hemopa realiza campanha de doação especial do Dia das Mães 

Em alusão ao dia das mães, a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) está realizando uma programação especial para as mães doadoras de sangue. A ação que começou nesta sexta-feira (10) segue até sábado (11).

O hemocentro sede, em Belém, e as unidades regionais receberão as mães doadoras com atrações musicais, serviços de embelezamento, palestras e outras homenagens.

Para doar sangue é necessário:

– Apresentar um documento de identidade oficial com foto (ex.: RG, carteira nacional de habilitação, carteira de trabalho e passaporte). Alguns documentos digitais oficiais também são aceitos;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12h horas antes da doação;

– Manter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas,

– Quem teve Covid-19 pode doar sangue depois de 10 dias após a cura.

Locais para Campanha de Doação de Sangue – Especial Dia das Mães:

Hemocentro Belém – Travessa Padre Eutíquio, nº 2109, Bairro Batista Campos. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18 h, e no sábado, das 07h30 às 17h.

Posto de Coleta Shopping Castanheira – Rodovia BR-316, KM-01 – Pórtico Belém, Bairro Castanheira (em frente à entrada do Shopping Castanheira). Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h; sábados, das 07h30 às 17h, e domingos, das 8h às 15h.

Posto de Coleta Shopping Metrópole – Rodovia BR 316, nº 4.500, Km 04 – Coqueiro, Ananindeua – PA, 67113-970. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 18h, e no sábado, das 07h30 às 17h. Telefone: 0800 280 8118.

Hemocentro Castanhal – Novo endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, Bairro Saudade. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Hemocentro de Santarém – Avenida Frei Vicente, nº 696, entre as alamedas 30 e 31, Aeroporto Velho. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Sábado, das 7h30 às 12h30 Contato: (93) 3524.7550.

Hemocentro de Marabá – Rodovia BR-230 (Transamazônica), Quadra 12, Agrópole do Incra. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Sábado, das 7h30 às 12h

Hemonúcleo de Abaetetuba – Avenida Santos Dumont, s/n, Bairro São Lourenço. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30.

Hemonúcleo de Altamira – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Esplanada do Xingu. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30. Sábado, das 7h30 às 12h30.

Hemonúcleo de Capanema – Rodovia BR-308, KM-0, São Cristóvão. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h30. Sábado (no NATEA Capanema, das 7h30 às 12h)

Hemonúcleo de Redenção – Avenida Santa Tereza, s/n, Centro. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 12h30.

Hemonúcleo de Tucuruí – Avenida Veridiano Cardoso, s/n, BR-422, Santa Mônica. Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Sábado, das 7h30 às 12h30.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará