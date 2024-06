Praça Santuário recebe reforço na segurança municipal para o lançamento do cartaz do Círio 2024

A Prefeitura de Belém, por meio da Guarda Municipal(GMB), vai reforçar a segurança da praça Santuário de Nazaré, para o lançamento do cartaz do Círio 2024, que ocorre nesta sexta-feira, 31, às 19h.

O espaço dispõe, diariamente, de posto fixo e câmera de videomonitoramento 24 horas. Especificamente para o evento de hoje, vai aumentar o efetivo para 15 guardas municipais, três viaturas e cinco motocicletas, distribuídos na parte externa, interna e adjacências da praça.

Os guardas do Grupamento Operacional da base Dasac, Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e de Ações Táticas(GAT) foram designados para esse trabalho e contará com ações preventivas, como rondas e pontos de base.

“Nosso reforço começa às 17h30 e o efetivo será distribuído, estrategicamente, em toda a área da praça Santuário. As viaturas ficarão mantendo base e as motocicletas em ronda, proporcionando maior visibilidade e segurança no decorrer de toda a programação católica”, informa o inspetor chefe da divisão de Operações, Élcio Vale.

Texto: Thais Veiga

Fonte: Agência Belém/Foto: GTA