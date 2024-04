Casa das Artes recebe ‘Partilhas do Corpo em Movimento’ para celebrar o Dia Internacional da Dança

A Fundação Cultural do Pará (FCP), irá promover nos dias 26 e 27 de abril uma ampla programação comemorativa ao Dia Internacional da Dança.

A “Casa em dança: partilhas do corpo em movimento”, tema do evento, proporcionará oficinas, mesas temáticas e espetáculos cênicos.

O evento inicia a partir das 16h, com uma série de atividades em parceria com o Colegiado de Dança do Pará. Das 16h às 17h, haverá a Oficina de Processos Criativos em Dança Clássica, ministrada por Carlos Dergan, professor da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA).

No sábado (27), as atividades prosseguirão com a segunda parte da Oficina de Processos Criativos em Dança Clássica, das 9h às 10h, seguida por uma Mostra Cênica, que apresentará o resultado da oficina de processos criativos, com a participação de companhias de dança convidadas, das 10h às 11h. No fim do dia será a vez do espetáculo “Onde encosta meu corpo: ancestralidades cruzadas”, de Cláudia Messeder, das 19h às 21h.

Serviço: Programação “Casa em dança: partilhas do corpo em movimento”, alusiva ao Dia Internacional da Dança. Dias 26 e 27 de abril (sexta-feira e sábado), na Casa das Artes – Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, n° 236, ao lado da Basílica Santuário de Nazaré.

Foto: Divulgação