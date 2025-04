“Fizemos como Stanley Kubrick teria feito!”: É assim que o diretor de Quarteto Fantástico descreve o novo filme da Marvel

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos tem estreia marcada para 24 de abril nos cinemas brasileiros.

Grandes são as expectativas para a estreia de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos no Universo Cinematográfico da Marvel. Considerado o pilar da nova fase do estúdio, o longa sobre a Primeira Família da editora conta com uma abordagem estética e narrativa diferente da que vinham seguindo os outros filmes da produtora. Pelo menos é isso o que garante o diretor Matt Shakman.

Para a Empire, Shakman – também responsável pela série WandaVision – comentou sobre as inspirações de Quarteto Fantástico: Primeiros Passos e o caminho único que escolheu para a história nesta nova incursão da equipe nos cinemas. “Eu realmente queria que [o filme] parecesse ter sido feito em 1965, do jeito que Stanley Kubrick teria feito”, comentou o diretor.

Altamente inspirado na ficção científica dos anos 60, Primeiros Passos funciona não só como uma homenagem aos longas espaciais dessa época, mas acompanha uma trama retrô futurista adaptada dos quadrinhos para o universo expandido do MCU. Nela, o foco central será, segundo Shakman, na dinâmica familiar do grupo de astronautas, sem aparições surpresas de outros personagens.

Nós somos nosso próprio universo, o que é incrível e libertador. Realmente não tem outros super heróis. Não tem easter eggs. Não tem esbarrar com Homem de Ferro. Eles [o quarteto fantástico] são os únicos nesse universo. Eu amo as interconexões do Universo Marvel, mas nós tivemos a oportunidade de fazer algo bastante novo e diferente. Eventualmente, esse mundo vai se encontrar com os outros – mas, por enquanto, esse é o nosso cantinho

Essa liberdade oferecida para a produção permitiu com que Shakman e sua equipe combinassem o espírito dessa história de origem dos quatro heróis com o uso de cenários e adereços reais e efeitos práticos. Até mesmo a nave que aparece no trailer é uma versão em miniatura, uma escolha similar a que Kubrick fez em 2001: Uma Odisséia no Espaço.

“Nós usamos lentes antigas e tivemos uma relação com a filmagem que se sentia como a do tempo que retratamos. Mas, claro, ainda temos muito CGI”, comentou. “Eu realmente queria uma versão do espaço o mais fundamentada possível. Então, não há buracos de minhoca. A tecnologia deles é bem retrô, mas também são foguetes de propulsão. É uma combinação de Marvel e Apollo 11”

Marcada, então, pelo charme nostálgico e pela fantasia intergalática, a nova e promissora obra da Marvel contará com a gangue formada por Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) e Johnny Storm (Joseph Quinn) enfrentando os desafios de lidar com suas identidades como heróis e seus laços de amizade.

“É muito sobre o espírito da corrida espacial. É sobre JFK e otimismo. É imaginar os quatro indo para o espaço ao invés de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Essa ideia é a de que eles são as pessoas mais famosas da América porque são aventureiros, exploradores e astronautas, não porque são superheróis. Depois eles voltam e são heróis acima disso. Mas, primariamente, eles são astronautas, uma família”

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos estreia dia 24 de abril nos cinemas.