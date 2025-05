Casal é encontrado morto dentro de carro no bairro do Castanheira, em Belém

Um casal foi encontrado morto dentro de um carro na noite da última sexta-feira (2), no bairro do Castanheira, em Belém. As vítimas foram identificadas como Rosivaldo de Lima Costa, de 59 anos, e Roseane Santos.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na Seccional da Marambaia. De acordo com as autoridades, perícias foram solicitadas e um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do crime.

Ainda não há informações sobre a motivação do duplo homicídio nem sobre possíveis suspeitos. Os corpos foram levados para a sede da Polícia Científica do Pará, onde passarão por exames que devem ajudar a esclarecer o que aconteceu

Imagem: Reprodução Internet