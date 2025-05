Filho morre após ambulância bater em poste na PA-150, no sudeste do Pará

Um grave acidente envolvendo uma ambulância resultou na morte de um jovem na manhã deste sábado (3), na rodovia PA-150, nas proximidades do município de Tailândia, no sudeste do Pará. A vítima, Luciano Targino Araújo da Silva, estava acompanhando o pai, que era transferido de Marabá para Belém.

De acordo com as informações, quatro pessoas estavam na ambulância no momento do acidente: o motorista, um enfermeiro, o paciente e o filho que o acompanhava. A batida aconteceu em uma curva da rodovia. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle da direção e colidido contra um poste.

Com o impacto, a parte traseira da ambulância — onde estavam o paciente e o acompanhante ficou completamente destruída. Luciano não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O paciente foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Tailândia. O motorista e o enfermeiro não sofreram ferimentos.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia de Tailândia. Um inquérito foi aberto para investigar as causas do acidente. O motorista e o veículo foram encaminhados à delegacia. A Polícia Científica foi acionada para fazer a remoção do corpo.

A Rota do Pará, concessionária responsável pela rodovia, afirmou que enviou equipes ao local assim que foi informada sobre o acidente.

Imagem: Portal Tailândia