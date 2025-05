O cartola paraense Coronel Nunes foi submetido a um tratamento cardíaco com cateterismo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a filha do dirigente de futebol, Giane Lima, ele passou por uma angioplastia com balão em uma das artérias do coração e a colocação de stent em outra coronária. O tratamento ocorreu no sábado, 17 e Giane, emocionada, agradeceu, por meio de seu instagram, pelas orações de parentes e amigos para que tudo desse certo com seu pai. Segundo ela, o militar da reserva da PM “está bem, consciente, disposto e se alimentando”.