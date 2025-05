O Brasil deu um passo histórico na saúde pública ao iniciar, pelo SUS, a aplicação gratuita do zolgensma, um dos medicamentos mais caros do mundo, utilizado no tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME). Avaliado em cerca de R$ 7 milhões por dose única, o remédio começou a ser aplicado em duas bebês uma em Brasília (DF) e outra em Recife (PE) no último dia 14 de maio.