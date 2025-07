CBF confirma partida Brasil x Chile no Maracanã a pedido de Ancelotti

Jogo acontecerá no dia 4 de setembro, às 21h45

Ludmila Candal e Guilherme Xavier, da CNN

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta sexta-feira (4) que a penúltima rodada das Eliminatórias entra Brasil e Chile será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida acontecerá será no dia 4 de setembro, uma quinta-feira, às 21h45.

A escolha foi uma sugestão de Carlo Ancelotti, que revelou o sonho de treinar a Seleção Brasileira no estádio histórico.

Conforme antecipado pela CNN, a entidade ainda precisou conversar com Flamengo e Fluminense, donos da concessão do estádio, para conseguir a liberação e confirmar a partida no local, o que se concretizou.

Próxima Data Fifa

Além do Chile, a Seleção Brasileira também enfrentará a Bolívia na Data Fifa de setembro, mas a partida será em solo boliviano. O Brasil, já classificado, soma 9 pontos nas Eliminatórias e ocupa a terceira posição na tabela.

Já o Chile, está fora da próxima Copa do Mundo pela terceira vez seguida. Ocupa a última posição com 10 pontos.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF