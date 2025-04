Cidades – Pará apresenta 1.196 propostas para equipamentos e obras no Novo PAC Seleções

O Governo Federal recebeu 35.119 propostas para a segunda edição do Novo PAC Seleções 2025, enviadas por 5.537 municípios — um total que corresponde a 99,4% das cidades do país. Os projetos foram encaminhados por gestores e gestoras entre 24 de fevereiro e 31 de março. O programa vai investir R$ 49,2 bilhões em 19 tipos de empreendimentos, organizados em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes.

No Estado do Pará, 1.196 propostas foram enviadas ao Novo PAC Seleções 2025, sendo 25 elaboradas pela gestão estadual e 1.171 preparadas pelas prefeituras. Todos os 144 municípios do estado inscreveram projetos. A capital Belém tem o maior número de propostas inscritas: 15, ao lado do município de Óbidos. Bragança (14), Marabá e Tucuruí, ambos com 12, completam a lista das cinco cidades com maior número de projetos encaminhados.

Confira as propostas do Pará para o Novo PAC Seleções 2025 por eixo:

SAÚDE

Combo de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde – UBS (144)

Kit de equipamentos para Teleconsulta (140)

Unidades Básicas de Saúde – UBS (133)

Unidades Odontológicas Móveis – UOM (127)

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS (90)

Renovação de Frota – Ambulâncias SAMU (33)

Expansão/Ampliação – Novas Ambulâncias SAMU (12)

Policlínicas (9)

CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES

Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana (57)

Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas (28)

Abastecimento de Água Urbano (16)

Esgotamento Sanitário (15)

Gestão de Resíduos Sólidos (10)

Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana (2)

Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas (1)

Mobilidade Urbana Sustentável – Mobilidade Grandes e Médias Cidades (1)

Periferia Viva – Urbanização de Favelas (1)

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Caminho da Escola – Transporte Escolar (140)

Creches e Escolas de Educação Infantil (111)

INFRAESTRUTURA SOCIAL E INCLUSIVA

Espaços Esportivos Comunitários (126)

Imagem: Divulgação