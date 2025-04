Cidades – Primeiro trecho do Parque Linear da Nova Doca é liberado em meio a grande festa pelo Governo do Pará

O primeiro trecho do Parque Linear da Nova Doca já pode ser visto de perto pela população de Belém. Na noite de ontem, segunda-feira, 31, o governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, estiveram na quadra 1 do canal – localizada entre a Avenida Pedro Álvares Cabral/Rua Belém e Avenida Marechal Hermes – que teve o trânsito liberado.

Com a nova pavimentação e os tapumes retirados, é possível ver o paisagismo sustentável e a instalação de equipamentos públicos que vão compor o Parque Linear, um dos investimentos da realização da COP 30 (Conferência Mundial sobre Mudanças Climáticas) na capital paraense, em novembro deste ano.

“Hoje é um dia importante! Liberamos o trânsito nesta primeira etapa da intervenção da Nova Doca, obra que compõe o conjunto de ações que estão sendo executadas por parte do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, para preparar a nossa cidade para a COP 30. Essa obra inicia a fase de entregas. Estamos liberando o trânsito entre a Marechal Hermes e a Rua Belém, que compõe a Avenida Pedro Álvares Cabral, facilitando fluxo de veículos. A intenção é que possamos criar um circuito de entrega desta obra por etapa. Daqui a 20, ou 25 dias, entregaremos o próximo quarteirão (até a Rua Municipalidade), e a cada 20 dias entregaremos mais um quarteirão da Nova Doca até chegar ao final” explicou o governador Helder Barbalho.

Durante a cerimônia, o governador Helder Barbalho, ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho, da vice-governadora, Hana Ghassan, e do prefeito de Belém, Igor Normando, realizaram o ato simbólico de hasteamento da Bandeira do Pará em um mastro de 25 metros que faz parte dos equipamentos da Nova Doca. A cerimônia aconteceu ao som do Hino Oficial do Estado, entoado pela Banda de Música e Sinfônica da Polícia Militar do Estado do Pará.

SUSTENTABILIDADE

Com 70% de serviços executados e mais de 520 trabalhadores, a Nova Doca já recebeu árvores transplantadas das obras de macrodrenagem e saneamento do Canal União e da Nova Rua da Marinha, que também são investimentos da COP 30. No total, 180 árvores serão plantadas ao longo das oito quadras do canal.

A quadra 1 conta com os “Jardins Suspensos”, estruturas feitas a partir de material reciclado, como vergalhões que seriam descartados, mas que, agora, servem de suporte para plantas vivas, instaladas onde o plantio direto não é possível, proporcionando uma solução ecológica para gerar sombreamento.

“Teremos a arborização toda natural e, neste momento, já há a implementação de uma parte da vegetação que poderá, ao longo do tempo, se consolidar. A Hana postou um vídeo interessante que explica que algumas vegetações existentes aqui compõem a estratégia de tratamento de água”, destacou o governador Helder Barbalho.

O sistema de tratamento de efluentes por wetlands, os chamados “jardins filtrantes”, utilizam plantas para purificar a água do canal, reduzindo impactos ambientais de forma econômica e eficaz. As raízes de plantas como o Lírio da Amazônia e a Cana da Índia sugam as impurezas do canal e devolvem em forma de oxigênio não poluente.

Além da grama “amendoim”, uma vegetação que melhora a qualidade do solo, retirando as impurezas, a obra da Nova Doca terá biovaletas, que são estruturas consideradas Soluções Baseadas na Natureza (SBN). Elas acumulam e filtram a água das chuvas, evitando alagamentos e entupimento das valas e bueiros.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E DE LAZER

Com serviços executados através da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), a quadra 1 da Nova Doca está recebendo a estrutura da passarela com mirante elevado, que também terá uma arquibancada para contemplação. A área contará, ainda, com um balé das águas e duas fontes interativas ao lado área de eventos e atividades culturais, onde costuma ficar montada a estrutura da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, durante o Círio.

Na quadra 1 da Nova Doca inicia uma ciclovia que conecta todo o parque linear, garantindo mais segurança à população, que antes ficava exposta ao tráfego de veículos. A intervenção estimula o uso do modo de locomoção sustentável.

SANEAMENTO

A Nova Doca também recebe a obra que visa garantir a coleta adequada do esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do canal, que será coletado de forma adequada e passará por tratamento na Estação de Tratamento (ETE) do Una, instalada na Rodovia Arthur Bernardes.

A obra de saneamento vai garantir a retirada do volume de esgoto que é lançado de maneira irregular no canal, melhorando a qualidade da água e proporcionando mais infraestrutura básica para a população.

A quadra 1 da Nova Doca também recebeu seis novas comportas. Recém-instalados, os equipamentos demonstraram eficácia ao impedir os alagamentos que historicamente afligiam a região no momento da maré alta e transformaram a realidade e a qualidade de vida de milhares de pessoas nos bairros do Reduto, Umarizal e Telégrafo.

O governador Helder Barbalho pontuou a importância das comportas para o fim dos alagamentos na área da Nova Doca.

“Foram colocadas comportas para haver a mediação do fluxo de água, portanto, a água que estará no canal não será no mesmo nível da água dos rios. Com isso, está se dando uma solução para evitar o alagamento. Hoje mesmo tivemos o período de maré alta. E, com isso que está sendo pensado aqui, nós estamos garantindo uma solução definitiva para que não haja mais o avanço das águas oriundas do rio por parte do canal da Doca”, enfatizou o chefe do Executivo estadual.

“Quero agradecer à vice-governadora Hana, que é coordenadora de todas estas obras, que avançam com uma celeridade nunca antes vista na nossa capital, seja em volume de obras, seja em resultados de entrega. Acho que estamos virando a página daquele conceito de que as obras se iniciavam e não se cumpriam os prazos. Estamos demonstrando que com gestão e competência é possível iniciar e concluir as obras dentro do prazo, gerando mais de 5 mil empregos diretos na construção civil”, completou Helder Barbalho.

NOVA DOCA

Coordenados pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), os trabalhos da Nova Doca continuam nos oito módulos ao longo da via. Além da fase de acabamento das primeiras quadras, o planejamento atual inclui fundação, lançamento e concretagem das peças metálicas, além de cravação de estacas de sustentação da estrutura do canal.

PARQUE LINEAR

Uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional – envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações.

Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da Avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outros sistemas de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário e tubulação de água potável. Do projeto também constam ciclovia e sistema de energia limpa.

“Nós ainda temos outras etapas a serem finalizadas, mas nós já tivemos esse primeiro momento para que a população de Belém acompanhe o andamento da obra, pois é ela que vai se servir de mais esse equipamento público que será entregue pelo Governo do Pará. Esse é o marco para a cidade de Belém, um investimento em qualidade de vida, melhoria da mobilidade urbana, uma nova área de lazer para as pessoas se confraternizarem”, disse o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.

Fonte e imagens Agência Pará de Notícias