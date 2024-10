Cine Líbero Luxardo recebe o Festival Internacional de Filme Etnográfico do Pará

A 6ª edição do Festival Internacional de Filme Etnográfico do Pará (Fiefep), está ocorrendo no Cine Líbero Luxardo, no Centur, em Belém, até o dia 20 de outubro. A programação é gratuita e vai contar com bate-papo com cineastas e pesquisadores após a exibição de cada filme.

Este ano o festival é dedicada aos 50 anos do filme “Iracema: Uma Transa Amazônica”, produção premiada no Brasil e exterior, que tem como protagonista a paraense Edna de Cassia Cereja, considerada a primeira atriz de descendência indígena a atuar. A talentosa atriz paraense ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema Brasileiro de Brasília, o Troféu Candango, em 1980.

Nesta sexta-feira (18) é a estreia dos curtas-metragens produzidos a partir da Residência Cinematográfica, coordenada por Luís Adriano Daminielo, com alunos do curso de Cinema da Universidade Federal do Pará (UFPA), a partir de temas inspirados no filme Iracema, além da exibição de “Era uma vez Iracema” e “Ainda uma vez Iracema”, de Jorge Bodanzky.

Já no sábado (19) será a exibida a versão remasterizada na Alemanha, em 4K, do filme original. Após a sessão, o público terá a oportunidade de conversar com a protagonista de Iracema, Edna de Cássia Cereja, e com o diretor Jorge Bodanzky. O bate-papo contará com a presença de Marco Antônio Moreira, Sydney Possuelo e Jorane Castro.

Esta edição do Festival marca também a estreia do filme “Edna: 50 anos depois de Iracema”, do diretor Alessandro Campos, que também é responsável pela organização do Festival. O filme será exibido no domingo (20), último dia do eventol.

Programação completa:

18/10 – sexta-feira- 20h

– Exibição do resultado da IV Residência Cinematográfica “Plano Etnográfico”.

– Exibição de “Era uma vez Iracema” e “Ainda uma vez Iracema”, de Jorge Bodanzky.

– Roda de conversa com o diretor Jorge Bodanzky, e ainda Janaina Wagner, Edna de Cassia Cereja, Luís Adriano Daminello e Adriano Barroso.

19/10 – sábado – 20h

– Exibição da versão remasterizada em 4K de “Iracema, Uma Transa Amazônica”.

– Roda de conversa com o diretor Jorge Bodanzky, a protagonista Edna de Cássia Cereja, Marco Antonio Moreira, Sydney Possuelo e Jorane Castro.

20/10 – domingo – 20h

– Exibição de estreia do documentário “Edna, 50 Anos Depois”.

– Roda de conversa com o diretor do filme Alessandro Campos, a protagonista Edna de Cássia Cereja, a roteirista Janaina Alves, o diretor de Fotografia San Marcelo, Jorge Bodanzky, Marco Antonio Moreira e Orlando Maneschy.

