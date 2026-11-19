Quarta e última parada do projeto reúne sete atrações da música paraense, a partir das 18h, em uma celebração gratuita que promete movimentar um dos bairros mais tradicionais de Belém

O brega paraense vai ganhar um cenário especial para marcar o encerramento da primeira edição do Circuito Brega pelos Bairros. Patrocinado pela Vale, o projeto chega à sua quarta e última parada neste domingo, 22 de novembro, na Cidade Velha. Após percorrer diferentes regiões de Belém, levando música e valorização da cultura regional às comunidades, o circuito se despede em um dos bairros mais emblemáticos da capital paraense, reconhecido por preservar parte importante de sua história e memória.

Entre casarões históricos e ruas repletas de tradição, a música genuinamente paraense será a protagonista da programação, que começa às 18h, na Avenida Tamandaré com a Travessa Carlos de Carvalho. Com entrada gratuita e aberta a pessoas de todas as idades, a iniciativa convida o público a celebrar um ritmo que integra a identidade cultural do Pará.

Sete atrações vão animar a noite: Ribamar José, Alberto Moreno, Gabriel Luz, Maria Lu, Cristtian Miranda, Nego Tayson e Banda Fruta Quente. O encontro reúne diferentes vozes, estilos e gerações, revelando a diversidade e a força do gênero produzido no estado.

A trajetória do circuito começou no Ver-o-Rio, no bairro do Umarizal, seguiu pelo Portal da Amazônia, no Jurunas, e passou pela Praça Benedito Monteiro, no Guamá. Ao longo dessas etapas, o projeto transformou espaços públicos em pontos de encontro entre artistas e moradores, aproximando as comunidades de uma das manifestações musicais mais populares do Pará.

Idealizado pela produtora cultural Ciane Moraes, o Circuito Brega pelos Bairros nasceu com a proposta de aproximar a música paraense da população, reconhecer os artistas que ajudaram a construir a história do gênero e dar visibilidade às novas gerações que mantêm essa tradição viva.

Para Ciane Moraes, levar a iniciativa aos bairros significa inserir a cultura no cotidiano das pessoas, ocupar espaços públicos e ampliar as oportunidades de acesso à produção artística regional.

“Encerrar essa primeira edição na Cidade Velha é celebrar tudo o que construímos ao longo dessa caminhada. O nosso maior presente foi ver a música genuinamente paraense chegando cada vez mais perto da população, ocupando as praças e reunindo pessoas de diferentes gerações. O brega faz parte da nossa história, está nas ruas, nas famílias, nas lembranças e no cotidiano do nosso povo. Queremos que todos tenham a oportunidade de conhecer, valorizar e prestigiar nossos artistas, reconhecendo nessa música um patrimônio da nossa identidade cultural. Essa despedida é uma celebração do nosso jeito de ser paraense”, destaca a idealizadora.

A última parada será uma oportunidade para reunir famílias e amigos em uma noite de música, dança e celebração. Mais do que concluir a primeira edição do circuito, o encontro reforça a importância de valorizar o brega como uma das expressões mais representativas da cultura paraense.

Além de ampliar o acesso à produção artística, o projeto contribui para movimentar a economia criativa, gerar oportunidades para artistas e profissionais do setor e preservar uma manifestação cultural que atravessa gerações e permanece presente na memória afetiva do povo paraense.

Serviço:

4º Circuito Brega pelos Bairros

• Data: domingo, 22 de novembro.

• Horário: a partir das 18h.

• Local: Avenida Tamandaré com travessa Carlos de Carvalho, bairro da Cidade Velha, Belém (PA).

• Atrações: Ribamar José, Alberto Moreno, Gabriel Luz, Maria Lu, Cristtian Miranda, Nego Tayson e Banda Fruta Quente.

• Entrada: gratuita e aberta a todos os públicos.

• Patrocínio Vale.

Por Alessandra Barreto, assessoria de imprensa/Imagem: Divulgação