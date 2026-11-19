Reforço da Prefeitura de Belém começa nesta quinta-feira (19) com ônibus climatizados e Wi-Fi; nos demais dias, tarifa custa R$ 4,60 (inteira) e R$ 2,30 (meia).

Quem pretende aproveitar o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra celebrado nesta sexta-feira (20) na ilha de Mosqueiro contará com reforço no transporte coletivo. A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), disponibilizou 65 ônibus extras para a linha Mosqueiro–São Brás entre quinta-feira (19) e domingo (22), além de assegurar tarifa gratuita na sexta-feira e no domingo.

A frota adicional, composta por veículos climatizados do tipo “Geladão”, soma-se aos 12 coletivos que operam regularmente na linha e será distribuída conforme a demanda de cada dia: 10 ônibus extras na quinta-feira (19), 20 na sexta-feira (20), 15 no sábado (21) e 20 no domingo (22).

Na quinta-feira (19), a operação especial inicia às 13h20, com saídas de Belém até as 19h15. Na sexta-feira (20) e no sábado (21), as viagens ocorrem das 7h10 às 20h30. Já no domingo (22), o atendimento começa mais cedo, às 6h30, e segue até as 21h50 para atender ao retorno dos veranistas.

Nos dias sem gratuidade (quinta e sábado), permanece a tarifa vigente de R$ 4,60 (inteira) e R$ 2,30 (meia-passagem), mantidas as isenções previstas em lei. Segundo a gestão municipal, o planejamento adequa a oferta de transporte ao aumento no fluxo de passageiros durante o feriadão.

Crédito: Leonardo Araújo