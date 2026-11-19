Rihanna posou nua ao lado de sua filha, Rocki, em uma campanha da grife Dior, em um registro raro da menina que a artista tem com o rapper ASAP Rocky. As imagens foram publicadas pela cantora nas redes sociais nesta quinta-feira (19) e geraram uma série de elogios nos comentários.

O vídeo foi compartilhado no perfil de Rihanna no Instagram. Na gravação, a intérprete de “Umbrella” aparece sem roupas, segurando a bebê no colo de forma a cobrir os seios, enquanto utiliza uma bolsa preta pequena com costura matelassê Cannage e ferragens douradas para ocultar as partes íntimas.

A publicação movimentou os seguidores da artista, que exaltaram mãe e filha. Entre as mensagens registradas na rede social, destacaram-se comentários como “Absolutamente naturalmente linda!”, “A princesa e a rainha. Realeza!” e “Você é uma perfeição!”.

Família e carreira Rihanna e ASAP Rocky têm três filhos juntos: RZA, de quatro anos; Riot, de três; e Rocki, a única menina da família, com pouco mais de um ano. Discreta quanto à intimidade, a cantora costuma evitar a exposição frequente das crianças.

No campo profissional, Rihanna mantém um hiato na música desde o último álbum lançado em 2016, concentrando a rotina na maternidade e na condução de sua marca, a Fenty Beauty.