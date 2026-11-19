O cantor Zé Felipe já está em Salvador para os preparativos do festival “Uma Por Ano”, marcado para esta quinta-feira (19), na Casa Pia. O artista desembarcou na capital baiana na quarta-feira (18), após deixar Goiânia a bordo do jatinho de sua ex-mulher, Virginia Fonseca, e já esteve no espaço onde o evento será realizado.

Os bastidores do festival também chamam atenção pela presença da influenciadora Karoline Lima na cidade. Segundo apuração exclusiva do portal LeoDias, ela viajou à Bahia após constar como “acompanhante” de Zé Felipe na programação do evento.

Com ambos em Salvador, a expectativa do público e da imprensa gira em torno da movimentação nos bastidores e do que pode ocorrer ao longo da festa.

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