Demi Lovato e Selena Gomez estiveram reunidas nesta quarta-feira (18), em Los Angeles, para o jantar de Friendsgiving promovido pela marca Rare Beauty. O encontro celebrou o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos em clima de confraternização entre amigos.

Durante a noite, Selena Gomez trocou elogios com Demi Lovato e comentou estar se sentindo “nostálgica”. Na sequência, os convidados foram surpreendidos com um show dos Jonas Brothers, apresentado como presente para os presentes no evento.