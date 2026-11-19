Bela Gil anunciou sua despedida do Saia Justa na quarta-feira (18), encerrando um ciclo de quatro temporadas à frente da atração do GNT. A apresentadora afirmou que se sente preparada para novos projetos profissionais e destacou o peso que o programa teve em sua caminhada pessoal.

Durante o anúncio, as demais integrantes do sofá demonstraram emoção e prestaram homenagens à comunicadora pela parceria construída ao longo do período.

Apesar de deixar o elenco fixo, Bela Gil ainda marcará presença no especial de fim de ano do Saia Justa, programado para ir ao ar em 16 de dezembro.