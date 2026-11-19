Processo incluiu cuidados veterinários intensivos, dieta específica e treino para garantir a sobrevivência em habitat livre.

Duas corujas suindaras reabilitadas foram devolvidas à natureza na tarde desta quarta-feira (18), no Bosque Rodrigues Alves Jardim Zoobotânico da Amazônia, unidade da Prefeitura de Belém vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). Resgatadas ainda filhotes pelo Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), as aves passaram por acompanhamento intensivo conduzido por médicos-veterinários, biólogos e tratadores.

Quando deram entrada no parque, os animais apresentavam plumagem pouco desenvolvida e ainda não conseguiam voar nem se empoleirar em galhos. Logo nos primeiros cuidados, a diferença de temperamento chamou a atenção da equipe: enquanto uma era calma e dócil, a outra mostrava-se agitada, chegando a bicar e avançar contra os tratadores. A dupla de personalidades opostas rendeu às aves os apelidos de Paola e Paulina, em referência às gêmeas da novela mexicana “A Usurpadora”.

Na primeira fase do tratamento, as corujas passaram por adaptação alimentar, recebendo pequenos roedores com o auxílio de pinças. Conforme cresceram e ganharam penas, foram transferidas para um recinto mais amplo para exercitar o voo, treinar o empoleiramento e interagir com presas vivas. Nas últimas semanas, o manejo consolidou a agilidade, o instinto predatório e o comportamento naturalmente arisco de ambas requisitos essenciais para a sobrevivência em vida livre.

Segundo a médica-veterinária e responsável técnica do Bosque Rodrigues Alves, Larissa Tork, a soltura dentro do próprio parque é segura e ecologicamente viável. “Elas têm uma característica da espécie de se adaptar muito bem ao meio urbano. Caso venham a sair do bosque, vão seguir com seus hábitos normalmente na cidade, podendo até constituir ninhos fora da área do parque”, explica.

Atualmente, o Setor de Fauna do Bosque também cuida de duas corujas caburés consideradas as menores da região Norte. Assim como ocorreu com as suindaras, os temperamentos distintos inspiraram os nomes da nova dupla: Ruth e Raquel, em homenagem às gêmeas da novela brasileira “Mulheres de Areia”.

Bosque preserva a natureza e conserva a fauna silvestre amazônica Nos 15 hectares de floresta amazônica preservada do Bosque Rodrigues Alves localizado na avenida Almirante Barroso, entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentinas, no bairro do Marco, as suindaras encontram ampla oferta de alimento, como insetos, pequenos roedores e aves de pequeno porte.

Popularmente conhecidas como “rasga-mortalha”, essas aves de hábitos noturnos costumam se abrigar em copas de árvores e telhados de igrejas. O som estridente emitido durante o voo serve para demarcar território de caça, atividade fundamental para o controle populacional de pragas e o equilíbrio ecológico urbano.

Além de abrigar os animais residentes, o Bosque atua na recepção e reabilitação de aves, mamíferos e répteis provenientes de resgates, apreensões, entregas voluntárias ao BPA e parcerias com outros municípios. Após estabilização clínica e avaliação comportamental, os espécimes com instintos preservados voltam à natureza; já aqueles com sequelas graves ou excessiva dependência humana permanecem no parque integrando programas de educação ambiental.

Crédito: Paula Lourinho