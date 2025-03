Mundo – Ucrânia aceita acordo de cessar-fogo proposto pelos EUA na Arábia Saudita

A Ucrânia afirmou estar pronta para aceitar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, após negociações realizadas na Arábia Saudita. Os Estados Unidos anunciaram que irão retomar imediatamente o compartilhamento de inteligência e a “assistência de segurança” ao país, segundo comunicado conjunto.

Os americanos pausaram o apoio de segurança à Ucrânia no dia 5 de março. Nos três anos desde a invasão russa, a Ucrânia tem dependido da assistência militar dos EUA.

Autoridades se reuniram por várias horas nesta terça-feira (11/3) em Jeddah, cidade do país arábe, até a divulgação do comunicado.

Segundo o correspondente da BBC para a Ucrânia, James Waterhouse, as conversas têm como objetivo a reaproximação do país com Donald Trump.

Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divergiram publicamente sobre os esforços de paz.

No dia 28 de fevereiro, eles protagonizaram um tenso debate no Salão Oval da Casa Branca diante da imprensa, com a presença do vice-presidente americano JD Vance.

Em entrevista após o comunicado, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que os EUA fizeram uma proposta “para entrar em um cessar-fogo e iniciar negociações para terminar este conflito de uma forma duradoura e sustentável”.

Rubio, peça-chave nas conversas em Jeddah, informou que a proposta foi aceita pelos ucranianos e que agora “a bola está no campo [dos russos]”.

Ele disse esperar que a Rússia aceite o cessar-fogo, mas, caso contrário, “infelizmente saberemos qual é o impedimento para a paz aqui”.

O conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, afirmou que a reunião abordou detalhes sobre como a guerra terminará permanentemente e que tipo de garantias de segurança a longo prazo serão necessárias.

Questionado se a oferta dos EUA inclui um “cessar-fogo completo ao longo da linha de frente, e não apenas o cessar-fogo aéreo e marítimo proposto pelos ucranianos”, Rubio respondeu “sim” — “a oferta é para parar os disparos”.

Ele enfatizou que a única maneira de terminar a guerra é por meio de negociação e que, para isso, os “disparos” precisam parar.

Enquanto as reuniões ocorriam na Arábia Saudita, três pessoas morreram em um ataque com drones durante a madrugada na região de Moscou — a Rússia afirma que foi o maior ataque desse tipo desde o início da guerra.

