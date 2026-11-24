Com entrada gratuita, programação segue até quinta-feira (26) e discute inovação e tecnologias sociais na região amazônica.

Belém sedia, até esta quinta-feira (26), a terceira edição do Amazônia Tech. Realizado no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, o evento gratuito reúne lideranças indígenas e quilombolas, pesquisadores, empreendedores e representantes da sociedade civil para conectar inovação científica e saberes tradicionais.

Com o tema “Tecnologias sociais, inteligência ancestral e o bem viver na Amazônia”, a agenda inclui palestras, painéis, rodas de conversa, oficinas, apresentações culturais e rodadas de negócios. O objetivo é aproximar o conhecimento construído nos territórios amazônicos da pesquisa acadêmica e de novas ferramentas tecnológicas, buscando soluções práticas para gargalos históricos da região como acesso à energia, saneamento básico, saúde, educação e conectividade.

Inteligência ancestral na prática

Além de debater o futuro digital, o encontro dá visibilidade às metodologias já criadas e aplicadas pelas próprias comunidades locais como formas legítimas de tecnologia social.

Morador da comunidade quilombola Moju-Miri, no município de Moju (nordeste paraense), e graduando em Filosofia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), João Vitor Chaves ressalta que essas soluções fazem parte do cotidiano dos povos tradicionais há gerações. Segundo ele, o cultivo de sementes crioulas, o manejo da roça livre de agrotóxicos, o uso de plantas medicinais e a gestão coletiva da água demonstram o domínio técnico desenvolvido nos territórios.

Homenagem a Zélia Amador de Deus

Realizada durante o Mês da Consciência Negra, a edição de 2026 presta tributo à professora e pesquisadora paraense Zélia Amador de Deus, falecida em setembro deste ano.

Professora emérita e doutora em Ciências Sociais pela UFPA, Zélia foi uma das fundadoras do Centro de Estudos e de Defesa do Negro do Pará (Cedenpa) e referência nacional no movimento antirracista. O tributo destaca seu legado para a educação, a cultura e o protagonismo das mulheres negras na Amazônia.

Destaques da programação

Terça-feira (24): Diálogos sobre ciência, tecnologia e setor produtivo, com foco em oportunidades de incentivos fiscais para empresas que investem em inovação.

Diálogos sobre ciência, tecnologia e setor produtivo, com foco em oportunidades de incentivos fiscais para empresas que investem em inovação. Quarta-feira (25): Debates sobre o encontro entre inteligência ancestral e inteligência artificial, infraestrutura, geração de renda e sociobioeconomia.

Debates sobre o encontro entre inteligência ancestral e inteligência artificial, infraestrutura, geração de renda e sociobioeconomia. Quinta-feira (26): Painéis dedicados à educação, cultura, saúde, saneamento, metodologias sociais e ao protagonismo de mulheres indígenas e quilombolas.

Serviço

Evento: 3º Amazônia Tech – Tecnologias sociais, inteligência ancestral e o bem viver na Amazônia

3º Amazônia Tech – Tecnologias sociais, inteligência ancestral e o bem viver na Amazônia Data: 24 a 26 de novembro de 2026

24 a 26 de novembro de 2026 Local: Guamá Hub, no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá — Belém (PA)

Guamá Hub, no Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá — Belém (PA) Inscrições: Gratuitas, pela internet

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