Com apoio do governo do Pará, ginastas se classificam para o JEB’s

No domingo (16), ocorreu a Seletiva JEPs, fase estadual classificatória para os Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), na modalidade Ginástica Artística Feminina, categoria sub-14. Três atletas que contam com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), conseguiram o pódio e a classificação para o Brasileiro que vai ocorrer em setembro em Recife-PE. O evento foi realizado pela Federação Paraense de Ginástica (FEPAGIN), em parceria com a Federação Paraense de Desporto Escolar (FPDE).

A secretária titular da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Ana Paula, ressaltou a conquista das atletas apoiadas pelo Governo do Pará. “Uma felicidade imensa é ver essas jovens estudante-atletas que contam com o apoio do Governo do Estado, por meio da Seel, conquistar essas vagas para representar o nosso estado numa competição tão importante no âmbito escolar nacional”, disse a secretária.

Aatletas classificadas para o nacional foram: Samya Sophia de França Sardinha, da escola E.E.E. Nossa Senhora, do Centro Norte de Ginástica,

Sofia Lavareda da Silva, do Colégio Sophos, e Maria Vitória Silva Barros, Colégio Alfa, ambas do APGA.

A estudante-atleta Samya Sardinha conquistou o primeiro lugar geral da competição, e sua mãe Andreia, destaca a emoção de ver a filha conquistando, pela primeira vez, a vaga para o JEB’s. “Estou muito feliz, porque é uma competição que ela almejava participar, para mostrar o talento dela, na modalidade que ela ama, que ela gosta. Estou muito feliz”, disse a mãe da atleta campeã.

A vice-campeã geral, a estudante-atleta, Sofia da Silva, destacou a sua participação conquistando a medalha de bronze e a classificação para o brasileiro. “Eu realmente não esperava, e estou muito, mas muito feliz com essa conquista, inclusive o nosso técnico também. Isso é sinal de muita garra, muito treino, todos os dias treinando para chegar aqui e conquistar umas das vagas”, disse a jovem atleta.

Classificação Geral:

1.º Lugar — Samya Sophia de França Sardinha (E.E.E. Nossa Senhora)

2.º Lugar — Sofia Lavareda da Silva (Colégio Sophos )

3.º Lugar — Maria Vitória Silva Barros (Colégio Alfa)

Texto: Jessé Lima/Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação