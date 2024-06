Rede Estadual participa de abertura da Pré-Cúpula do Grupo de Juventude em Belém 

Estudantes da rede estadual e profissionais da educação têm a oportunidade de vivenciar o encontro do Grupo Oficial de Engajamento das Juventudes no âmbito do G20, o Y20 (Youth20). Pela primeira vez, o Brasil lidera a agenda que integra ações de descentralização visando transformar o Y20, com prioridade nos seguintes temas: combate à fome, à pobreza e à desigualdade; mudanças climáticas, transição energética e desenvolvimento sustentável; reforma do sistema de governança global; inclusão e diversidade; e inovação e futuro do mundo do trabalho. O encontro teve a abertura nesta segunda-feira (17), no Theatro da Paz, em Belém.

“É importante a participação da juventude em eventos como esse, porque você tem a possibilidade de fazer um intercâmbio e esse intercâmbio nos dá um empoderamento para que a gente possa partir das nossas raízes e tradições, trazer como pauta de discussão a Amazônia e nos dar a consciência de, enquanto protagonista dessa pauta, poder mostrar para o mundo nosso potencial, nosso aprendizado e construir de forma colaborativa uma Amazônia e um Pará bem melhor”, afirma Júlio Meireles, secretário adjunto de Educação Básica da Seduc.

O encontro representa um marco importante para a representatividade da juventude em fóruns internacionais, fortalecendo a sua contribuição para a construção de um mundo mais justo e sustentável. Entre as escolas presentes estava Oneide Sousa Tavares. “Esse evento é importante porque ele traz para a gente, para nossa vivência, saber o que está ocorrendo aqui. O evento veio para nos dar voz e teremos a oportunidade para debater as situações da nossa perspectiva. Principalmente sobre preservar a nossa Amazônia, que é o lugar onde a gente vive. Então, isso não é para a nossa geração, mas pela geração do todo”, conta Rian Oliveira, estudante.

Já para o estudante João Cardoso, da Escola Albanízia de Oliveira Lima, a experiência é extraordinária. “Hoje tive uma experiência extraordinária ao participar do lançamento dos grupos de trabalho de engajamento das Juventudes do G20. Fico feliz em representar a comunidade de uma Escola Estadual que destaca o protagonismo juvenil em suas ações de aprendizagem. Esta experiência ampliou minha visão sobre questões globais de meio ambiente e me motivou a buscar formas de contribuir positivamente para o mundo sustentável”, disse o aluno.

O que for discutido entre os jovens, pode ser incluído na declaração final do G20. O próximo encontro da juventude do G20 é em abril de 2025, em Nova York, nos Estados Unidos.

Mostra Internacional – As atividades da Pré-Cúpula do Y20 seguem durante esta terça-feira (18), no Hangar Centro de Convenções da Amazônia e se encerram na quarta-feira (19). Na oportunidade, terá a exposição “Sementes da Esperança e Ação”. A mostra apresenta maneiras práticas para transformar em realidade os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conforme proposto pela ONU. A mostra internacional é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) com o Instituto Soka Amazônia, numa realização conjunta da Soka Gakkai Internacional e Carta da Terra Internacional.

A exposição foi apresentada em algumas cidades brasileiras e em diversos países, como México, França, Japão, Índia, entre outros. Ela também foi exibida durante a COP 26, em Glasgow, na Escócia, e suas edições anteriores estiveram também nas Conferências Rio+10 e Rio+20.

O evento é realizado pelo Grupo Oficial de Engajamento das Juventudes do G20 – Y20, o governo do Estado do Pará, o Conselho Nacional da Juventude e a Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República, e integra o contexto do G20 Social.

Também estarão presentes delegações internacionais dos membros do G20 e de países da OTCA (Organização do Tratado de Cooperação Amazônica); representantes de todos os estados do Brasil; lideranças jovens e ativistas sociais e ambientais de todo o País.

Texto de Fernanda Cavalcante

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação