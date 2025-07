Moda com raízes: exposição brasileira sobre Amazônia brilha em Londres

Durante a London Climate Action Week, a exposição “re(weaving) Amazonia” leva ao centro de Londres o que há de mais inovador e ancestral na moda brasileira. De 25 a 29 de junho, o Fashion Hub, em King’s Cross, recebe criações que unem sustentabilidade, tradição indígena e muita criatividade tropical.

A mostra reúne mais de 30 nomes entre estilistas, artesãos, coletivos e comunidades tradicionais da Amazônia. Estão presentes marcas como Flavia Aranha, DaTribu, Catarina Mina, Misci, Dendezeiro e o estilista Alexandre Herchcovitch, além de parcerias com povos como os Ashaninka, Sateré Mawé e Yawanawá.

Nada de passarela: as peças são feitas com materiais da floresta, como látex amazônico, couro de cacau e fibras naturais, tingidos com ingredientes como mandioca. O resultado é uma moda que respeita a terra e carrega sua essência literalmente no corpo.

Com curadoria de Lilian Pacce e Marilia Biasi, o projeto faz parte da iniciativa Brazil Creating Fashion for Tomorrow (BCFT), que aposta na integração entre moda, floresta e até comida. “Sustentabilidade também é o que se planta, se come e se preserva”, destaca a exposição.

Mais do que uma vitrine de estilo, “re(weaving) Amazonia” é um convite a repensar o consumo, a cultura e a forma como nos conectamos com a natureza. Uma moda que não tira, mas devolve e regenera.

📍 Onde? 79–81 Coal Drops Yard, King’s Cross, Londres

📲 Mais: @bcftomorrow

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação