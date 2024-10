Confira lista dos vereadores eleitos para legislar sobre Belém pelos próximos quatro anos

O Tribunal Regional Eleitoral – TRE divulgou a lista dos vereadores escolhidos pela população paraense para atuarem no legislativo municipal. Os três vereadores mais bem votados são do MDB, comandado pelo governador do Estado, Helder Barbalho, que também apoia o deputado Igor Normando para a Prefeitura Municipal da capital paraense. Os novos vereadores tomam acento na Câmara Municipal de Belém em 2025.

Vereadores eleitos:

Silvane Ferraz (MDB) – 21.561 votos – 2,72%

John Wayne (MDB) – 14.299 votos – 1,81%

Neném Albuquerque (MDB) – 12.566 votos – 1,59%

Tulio Neves (PSD) – 12.449 votos – 1,57%

Pablo Farah (MDB) – 12.259 votos – 1,55%

João Coelho (PDT) – 12.026 votos – 1,52%

Ágatha Barra (PL) – 11.212 votos – 1,42%

Mayky Vilaça (PL) – 10.714 votos – 1,35%

Bieco (MDB) – 9.540 votos – 1,20%

Renan Normando (MDB) – 9.495 votos – 1,20%

Raquel dos Animais (PDT) – 9.156 votos – 1,16%

Gleisson (PSB) – 9.067 votos – 1,14%

Fábio Souza (MDB) – 8.668 votos – 1,09%

Roni Gas (MDB) – 8.602 votos – 1,09%

Marcos Xavier (REPUBLICANOS) – 8.590 votos – 1,08%

Marinor Brito (PSOL) – 8.452 votos – 1,07%

Patricia Queiroz (PP) – 8.330 votos – 1,05%

Blenda Quaresma (MDB) – 8.312 votos – 1,05%

Igor Andrade (REDE) – 7.854 votos – 0,99%

Felipe Vinagre (UNIÃO) – 7.751 votos – 0,98%

Vitor Sales (UNIÃO) – 7.186 votos – 0,85%

Vivi Reis (PSOL) – 6.956 votos – 0,88%

Moa Moraes (PV) – 6.951 votos – 0,88%

Augusto Santos (REPUBLICANOS) – 6.694 votos – 0,85%

Pastora Salete (PSD) – 6.333 votos – 0,80%

Zezinho Lima (PL) – 6.258 votos – 0,79%

Nay Barbalho (PP) – 6.157 votos – 0,78%

Lulu das Comunidades (PSDB) – 5.763 votos – 0,73%

Rodrigo Moraes (PC do B) – 5.690 votos – 0,72%

Jorge Vaz (PRD) – 5.565 votos – 0,70%

Zeca do Barreiro (UNIÃO) – 5.517 votos – 0,70%

André Martha (PSD) – 5.510 votos – 0,70%

Neia Marques (PT) – 5.443 votos – 0,69%

Higino (PSD) – 5.394 votos – 0,68%

Professor Alfredo Costa (PT) – 5.331 votos – 0,67%

