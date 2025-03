Governo do Estado garante fortalecimento de apoio ao desenvolvimento da pecuária paraense em Xinguara

A vice-governadora do Estado do Pará, Hana Ghassan, afirmou que “o Governo do Estado reforça cada vez mais seu apoio ao setor do agro”. A declaração foi dada, ontem, sábado, 15, durante a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato Rural de Xinguara, e reitera o compromisso contínuo do governo com o desenvolvimento da pecuária e a valorização do agronegócio, vital para a economia paraense.

A cerimônia foi um momento significativo, especialmente por ser a primeira vez na história do sindicato que há uma vice-presidente mulher, Camila Botelho Quagliato Crivelli. O evento também destacou a presença de outras líderes femininas na nova composição da diretoria, o que reflete uma tendência crescente de participação da mulher no setor agropecuário.

Na oportunidade, a vice-governadora ressaltou a importância do agro como “um pilar da economia”, enfatizando que ele gera empregos e oportunidades para milhares de paraenses.

“Estamos aqui hoje prestigiando não apenas a posse do presidente do sindicato, mas reafirmando nosso compromisso com um setor que impulsiona a economia do nosso estado”, declarou Ghassan.

A nova diretoria, composta por duas mulheres, é um marco no Sindicato Rural de Xinguara, que completa 40 anos em 2025. Adriene Remor, secretária do sindicato e ressaltou que a presença de mulheres na liderança é um passo importante para o fortalecimento do agronegócio. “O sindicato faz 40 anos e nos sentimos lisonjeados em fazer parte desse grupo tão representativo. A força da mulher no agro é cada vez mais reconhecida e valorizada”, disse.

O presidente do sindicato, Joel Lobato, afirmou que a comunicação entre o governo e os produtores rurais está se estreitando. Ele mencionou uma ligação recebida da vice-governadora, onde ela buscou entender a opinião do setor sobre a taxa agro, uma atitude que foi considerada inédita pelos membros da instituição. “Essa sensibilidade do governo faz a diferença e é algo que nunca ocorreu antes”, enfatizou Joel.

Camila Botelho, vice-presidente do sindicato, também comentou sobre a importância deste momento. “A nossa nova diretoria traz uma visão renovada e estamos aqui para melhorar a situação do nosso setor. A presença da vice-governadora mostra que estamos unidos, e isso é essencial para o desenvolvimento do agro”, afirmou.

Fonte e imagens: Agência Pará de Notícias