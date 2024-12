Conheça a incrível coleção de carros que foram de Ayrton Senna

Ayrton Senna, o icônico piloto brasileiro, não apenas conquistou os corações dos fãs de corrida com suas habilidades na Fórmula 1, mas também demonstrou um notável apreço por automóveis excepcionais. Ao longo de sua carreira, sua garagem abrigou uma seleção de carros que iam desde esportivos potentes até peruas versáteis. Este artigo explora alguns dos veículos mais emblemáticos que pertenceram ao tricampeão mundial, revelando sua paixão por motores de alta performance e design inovador.

Senna possuía um gosto eclético para carros, abrindo espaço tanto para superesportivos quanto para modelos mais utilitários. Cada veículo na sua coleção carregava uma história única e revelava um lado diferente do piloto fora das pistas. O fascínio por esses modelos destaca a ligação intrínseca entre performance automotiva e o estilo marcado por inovação e elegância.

Um dos modelos mais icônicos da coleção de Ayrton Senna foi o Honda NSX Type R. Considerado por muitos como a “Ferrari japonesa”, este carro foi uma colaboração de engenheiros da Honda, que equipavam as McLaren de Senna na Fórmula 1. Lançado em 1991, a edição de 1992 que Senna possuía combinava potência e aerodinâmica em uma estrutura elegante.

A fusão entre o design esportivo e a tecnologia de corridas resultou em um carro com motor central e tração traseira, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em impressionantes 5,9 segundos. O NSX Type R era equipado com um motor 3.0 V6, fornecendo uma potência de 247 cv que atraía tanto entusiastas de velocidade como admiradores de design automotivo sofisticado.

Honda NSX Type R de 1992 — Foto: divulgação/Honda

Qual foi o papel do Audi S4 Avant na vida de Senna?

Além dos superesportivos, Ayrton Senna também valorizava carros mais práticos e versáteis, como o Audi S4 Avant. Este modelo de 1993 fazia parte de um projeto pessoal de Senna para introduzir a marca Audi no Brasil. Seu envolvimento com a importação do S4 Avant destacou seu olhar visionário para o mercado automotivo brasileiro.

O Audi S4 Avant era notável por seu motor robusto de 4,2 litros V8, gerando 280 cv. Este veículo não era apenas um símbolo de força, mas também de adaptabilidade, com sua capacidade de acomodar até sete passageiros, o que exemplificava a abordagem pragmática de Senna fora das pistas.

Outros Tesouros da Coleção: Porsche 911 Carrera Cabriolet e Ford Escort XR3

Entre os tesouros de Senna, o Porsche 911 Carrera Cabriolet de 1987 destacava-se pelo design clássico e desempenho confiável. Equipado com um motor six-cylinder Boxer de 3,2 litros, com 214 cv, este conversível representava o equilíbrio entre a potência e a experiência de condução ao ar livre, já que o carro era mantido em Portugal, associado às férias e momentos de descontração do piloto.

O Ford Escort XR3, por outro lado, era um veículo mais acessível e popularmente conhecido no Brasil. Com 82 cv e uma aceleração de 0 a 100 km/h em 13,4 segundos, este modelo esportivo de 1989 era um dos favoritos de Senna por sua simplicidade e pelo sucesso comercial, refletindo um tempo em que o mercado brasileiro abria espaço para hatchs com apelo esportivo.

Ford Escort XR3 1992 — Foto: Caio Kenji / G1

A paixão de Ayrton Senna por carros transcendeu as pistas de corrida, manifestando-se em um gosto variado por veículos que combinavam estilo, potência e inovação. Os carros em sua coleção são lembranças duradouras de sua dedicação ao mundo automotivo e sua incessante busca pela excelência, seja dentro dos circuitos ou fora deles.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / dutourdumonde.