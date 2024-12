Auxílio Gás (08/12) emite comunicado para todos os NIS, confira datas de pagamento!

O Auxílio Gás é um programa do governo federal brasileiro que visa auxiliar famílias de baixa renda com o custo do gás de cozinha. Este benefício é direcionado a aqueles que estão registrados no Cadastro Único (CadÚnico) e têm uma renda per capita que não ultrapasse meio salário mínimo. O gás de cozinha é um item essencial para a maioria dos lares, e este programa busca aliviar esse custo, especialmente para famílias numerosas, onde o consumo costuma ser mais elevado.

Os pagamentos do Auxílio Gás são realizados bimestralmente através de uma conta poupança digital gerida pelo aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal. Além dos inscritos no CadÚnico, os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) também são contemplados de forma automática.

Como funciona o pagamento do Auxílio Gás em Dezembro de 2024?

Para o mês de dezembro de 2024, o pagamento do Auxílio Gás será disponibilizado no valor de R$ 102. Os beneficiários elegíveis receberão o pagamento conforme o seu Número de Identificação Social (NIS), seguindo um cronograma específico estipulado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

O calendário para os pagamentos de dezembro de 2024 está organizado da seguinte maneira:

10 de dezembro: NIS final 1 11 de dezembro: NIS final 2 12 de dezembro: NIS final 3 13 de dezembro: NIS final 4 16 de dezembro: NIS final 5 17 de dezembro: NIS final 6 18 de dezembro: NIS final 7 19 de dezembro: NIS final 8 20 de dezembro: NIS final 9 23 de dezembro: NIS final 0

Os valores são depositados diretamente na conta vinculada, podendo ser conferidos por meio do aplicativo Caixa Tem ou do portal oficial do CadÚnico.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

O Auxílio Gás é destinado a famílias de baixa renda registradas no Cadastro Único (CadÚnico). Para ter direito ao benefício, é necessário atender aos seguintes critérios de elegibilidade:

Estar com os dados atualizados no CadÚnico.

Possuir uma renda per capita de até meio salário mínimo.

Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) são incluídos automaticamente.

A inscrição no Auxílio Gás é automática para aqueles que já cumprem os requisitos, dispensando qualquer cadastro adicional. No entanto, é crucial que os dados no CadÚnico estejam atualizados, pois qualquer inconsistência pode impedir a obtenção do benefício.

Como evitar fraudes relacionadas ao Auxílio Gás?

Muitos golpes recentes têm sido reportados em relação ao Auxílio Gás, onde criminosos enviam mensagens falsas prometendo cadastramentos ou valores adicionais. Essas mensagens, geralmente enviadas por aplicativos ou redes sociais, podem levar a sites fraudulentos com o objetivo de roubar informações pessoais ou financeiras.

Para evitar fraudes, considere estas orientações:

Evite clicar em links suspeitos: O governo não solicita confirmação por meio de links e não exige cadastros adicionais via mensagem.

O governo não solicita confirmação por meio de links e não exige cadastros adicionais via mensagem. Acesse apenas canais oficiais: Utilize o site do CadÚnico, o aplicativo Caixa Tem, ou perfis verificados nas redes sociais para se informar.

Utilize o site do CadÚnico, o aplicativo Caixa Tem, ou perfis verificados nas redes sociais para se informar. Suspeite de promessas de valores extras: Ofertas acima do valor estipulado geralmente indicam fraude.

Ofertas acima do valor estipulado geralmente indicam fraude. Verifique sempre a URL: Certifique-se de que o site visitado seja oficial e possua domínio “gov.br”.

Evite compartilhar dados pessoais ou bancários em sites ou links suspeitos e, em caso de dúvidas, entre em contato direto com os responsáveis pelo programa.

Como atualizar seus dados no CadÚnico?

Para garantir que você esteja devidamente registrado e apto a recebimento de benefícios, é necessário que seus dados no Cadastro Único estejam atualizados. Esse processo pode ser realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em sua localidade. Os documentos necessários incluem:

Documento de identidade com foto (RG ou CNH)

Comprovante de residência recente

Comprovante de renda de todos os membros da família

CPF de todos os membros da família

Manter as informações corretas no CadÚnico é essencial para assegurar o direito ao Auxílio Gás e a outros programas sociais.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: depositphotos.com / rmcarvalhobsb